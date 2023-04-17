Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
Фото: ГУНП у Харківській області
У Харківській області внаслідок великодніх обстрілів пошкоджено будинки та господарські споруди, постраждалих немає.
“Від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська, Курилівки, Першотравневого. Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені понад 10 приватних житлових будинків. У селах Курилівка та Першотравневе зруйновані приватні домоволодіння та господарчі споруди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції.
Постраждалих немає. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції, а також експерти та вибухотехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 09:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області внаслідок великодніх обстрілів пошкоджено будинки та господарські споруди, постраждалих немає".