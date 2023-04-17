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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

Події 09:28   17.04.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

У Харківській області внаслідок великодніх обстрілів пошкоджено будинки та господарські споруди, постраждалих немає.

“Від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська, Курилівки, Першотравневого. Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені понад 10 приватних житлових будинків. У селах Курилівка та Першотравневе зруйновані приватні домоволодіння та господарчі споруди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції.

Наслідки обстрілів Харківської області 16 квітня 4
Фото: ГУНП у Харківській області

Постраждалих немає. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції, а також експерти та вибухотехніки.

Наслідки обстрілів Харківської області 16 квітня 2
Фото: ГУНП у Харківській області

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Наслідки обстрілу Харківської області 16 квітня
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 09:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області внаслідок великодніх обстрілів пошкоджено будинки та господарські споруди, постраждалих немає".