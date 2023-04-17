Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)

У Харківській області внаслідок великодніх обстрілів пошкоджено будинки та господарські споруди, постраждалих немає.

“Від ворожих обстрілів потерпали мешканці Вовчанська, Курилівки, Першотравневого. Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені понад 10 приватних житлових будинків. У селах Курилівка та Першотравневе зруйновані приватні домоволодіння та господарчі споруди”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції.

Постраждалих немає. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції, а також експерти та вибухотехніки.