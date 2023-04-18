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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 09:54   18.04.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате обстрелов за минувшие сутки пострадавших нет. Есть разрушенные жилые дома, сообщила полиция Харьковской области.

«Под обстрелами вчера находились населенные пункты Бочковое, Волчанск, Казачья Лопань, Петропавловка, Двуречная и другие.
В течение прошедшего дня россияне неоднократно наносили удары по городу Волчанск. Разрушены жилые дома. В пгт Казачья Лопань и Петропавловка повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В селе Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки и жилые дома. Пострадавших нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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На местах «прилетов» работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Последствия обстрелов Харьковской области 17 апреля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 17 апреля 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 17 апреля 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 17 апреля 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 09:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов за минувшие сутки пострадавших нет. Есть разрушенные жилые дома, сообщила полиция Харьковской области".