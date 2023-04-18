Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины (фото)

В результате обстрелов за минувшие сутки пострадавших нет. Есть разрушенные жилые дома, сообщила полиция Харьковской области.

«Под обстрелами вчера находились населенные пункты Бочковое, Волчанск, Казачья Лопань, Петропавловка, Двуречная и другие.

В течение прошедшего дня россияне неоднократно наносили удары по городу Волчанск. Разрушены жилые дома. В пгт Казачья Лопань и Петропавловка повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В селе Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки и жилые дома. Пострадавших нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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На местах «прилетов» работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.