Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки
Пострадавших в области нет, но есть очередные разрушения жилых домов, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены восемь частных жилых домов, произошли пожары. По меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района», — сообщил Синегубов в telegram.
Два населенных пункта на Харьковщине враг обстрелял из РСЗО. Это Петропавловка Чугуевского района и Зеленый Гай — Изюмского. В Петропавловке повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение. В Зеленом Гае — объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.
Читайте также: Российская армия вторые сутки активно обстреливает Волчанск — данные ГСЧС
«К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пострадавших в области нет, но есть очередные разрушения жилых домов, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".