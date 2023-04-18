Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки

Пострадавших в области нет, но есть очередные разрушения жилых домов, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены восемь частных жилых домов, произошли пожары. По меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района», — сообщил Синегубов в telegram.

Два населенных пункта на Харьковщине враг обстрелял из РСЗО. Это Петропавловка Чугуевского района и Зеленый Гай — Изюмского. В Петропавловке повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение. В Зеленом Гае — объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.