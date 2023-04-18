Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу

Постраждалих в області немає, але є чергові руйнування житлових будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі. Щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Два населені пункти на Харківщині ворог обстріляв із РСЗВ. Це Петропавлівка Чугуївського району та Зелений Гай – Ізюмського. У Петропавлівці пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду. У Зеленому Гаї – об’єкт інфраструктури, господарську споруду та житловий будинок.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.