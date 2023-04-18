Live
  • Вівторок 18.04.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.14
    • 🟢

Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу

Харків 08:52   18.04.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу Фото: Телеграм Олега Синєгубова

Постраждалих в області немає, але є чергові руйнування житлових будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі. Щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

Два населені пункти на Харківщині ворог обстріляв із РСЗВ. Це Петропавлівка Чугуївського району та Зелений Гай – Ізюмського. У Петропавлівці пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду. У Зеленому Гаї – об’єкт інфраструктури, господарську споруду та житловий будинок.

Читайте також:  Російська армія другу добу активно обстрілює Вовчанськ – дані ДСНС

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:08
Російська армія другу добу активно обстрілює Вовчанськ – дані ДСНС
07:10
Ворог намагався наступати на Харківщині та обстріляв 10 населених пунктів – ГШ
21:55
2,5 мільярда гривень допомоги виплатили цьогоріч ВПО на Харківщині – Синєгубов
18:38
Армія РФ намагалася наступати в районі села на Куп’янщині – Генштаб
17:39
Примусова евакуація мирного населення на Харківщині буде у двох селах

  • Категорії: Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 08:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалих в області немає, але є чергові руйнування житлових будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".