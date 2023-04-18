Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу
Постраждалих в області немає, але є чергові руйнування житлових будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. У Вовчанську, який ворог масовано обстрілював протягом вчорашнього дня, зруйновано 8 приватних житлових будинків, сталися пожежі. Щонайменше 4 житлові будинки пошкоджено внаслідок обстрілів смт Козача Лопань Харківського району“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
Два населені пункти на Харківщині ворог обстріляв із РСЗВ. Це Петропавлівка Чугуївського району та Зелений Гай – Ізюмського. У Петропавлівці пошкоджено два житлові будинки та господарську споруду. У Зеленому Гаї – об’єкт інфраструктури, господарську споруду та житловий будинок.
Читайте також: Російська армія другу добу активно обстрілює Вовчанськ – дані ДСНС
“На щастя, обійшлося без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Постраждалих в області немає, але є чергові руйнування житлових будинків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".