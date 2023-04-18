Російська армія другу добу активно обстрілює Вовчанськ – дані ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про дві пожежі на території Вовчанської громади за минулу добу. Також вісім разів рятувальники тут виїжджали оглядати місця “прильотів”.

Внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську горіли конструкції зруйнованого будинку на вул. Благовіщенській, 34. Вогонь охопив площу 30 квадратів. НП сталася о 9:10 17 квітня, загасили пожежу до 9:43. Друга пожежа через ворожий обстріл трапилася на території тієї ж громади – в селі Бочкове, на вул. Нижня Новоселівка, 11.

“Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 100 кв. м. Ліквідовано пожежу о 15:20”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Жертв та постраждалих в обох випадках немає.

Також рятувальники вісім разів виїжджали для перевірки місць влучання снарядів.

“Окупанти били по Вовчанську. Перевіркою було виявлено пошкодження та часткові руйнування восьми приватних будинків та дворових забудов”, – зазначили в ДСНС.