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Російська армія другу добу активно обстрілює Вовчанськ – дані ДСНС

Події 08:08   18.04.2023
Оксана Горун
Російська армія другу добу активно обстрілює Вовчанськ – дані ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про дві пожежі на території Вовчанської громади за минулу добу. Також вісім разів рятувальники тут виїжджали оглядати місця “прильотів”.

Внаслідок ворожих обстрілів у Вовчанську горіли конструкції зруйнованого будинку на вул. Благовіщенській, 34. Вогонь охопив площу 30 квадратів. НП сталася о 9:10 17 квітня, загасили пожежу до 9:43. Друга пожежа через ворожий обстріл трапилася на території тієї ж громади – в селі Бочкове, на вул. Нижня Новоселівка, 11.

“Внаслідок обстрілу горів житловий будинок на площі 100 кв. м. Ліквідовано пожежу о 15:20”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Жертв та постраждалих в обох випадках немає.

Також рятувальники вісім разів виїжджали для перевірки місць влучання снарядів.

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“Окупанти били по Вовчанську. Перевіркою було виявлено пошкодження та часткові руйнування восьми приватних будинків та дворових забудов”, – зазначили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про дві пожежі на території Вовчанської громади за минулу добу. Також вісім разів рятувальники тут виїжджали оглядати місця “прильотів”".