Ворог намагався наступати на Харківщині та обстріляв 10 населених пунктів – ГШ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 18 квітня поінформував про ситуацію на фронті в Україні. Противник активізувався на Харківщині.

“Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Загалом по території України армія РФ завдала чотирьох ракетних та 41 авіаційного удару. Також ворог здійснив 57 обстрілів із РСЗВ. Наступальні дії окупанти проводять на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Минулої доби Сили оборони відбили понад 70 атак противника.

Своєю чергою авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Збитий ворожий розвідувальний БПЛА типу “Мерлін”. Артилеристи та ракетники вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських загарбників. Також знищено станцію радіоелектронної боротьби противника.