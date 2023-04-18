Враг пытался наступать на Харьковщине и обстрелял 10 населенных пунктов — ГШ
Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 апреля проинформировал о ситуации на фронте в Украине. Противник активизировался на Харьковщине.
«За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Окоп, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное на Харьковщине. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Западное», — сообщили в Генштабе.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла четыре ракетных и 41 авиационный удар. Также враг совершил 57 обстрелов из РСЗО. Наступательные действия оккупанты проводят на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки Силы обороны отбили более 70 атак противника.
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В свою очередь авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Сбит вражеский разведывательный БПЛА типа «Мерлин». Артиллеристы и ракетчики поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники российских захватчиков. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы противника.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 07:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 апреля проинформировал о ситуации на фронте в Украине. Противник активизировался на Харьковщине".