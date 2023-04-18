Российская армия вторые сутки активно обстреливает Волчанск — данные ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о двух пожарах на территории Волчанской громады за минувшие сутки. Также восемь раз спасатели здесь выезжали осматривать места «прилетов».
В результате вражеских обстрелов в Волчанске горели конструкции разрушенного дома на ул. Благовещенской, 34. Огонь охватил площадь в 30 квадратов. ЧП случилось в 9:10 17 апреля, потушили пожар к 9:43. Второй пожар из-за вражеского обстрела случился на территории все той же громады — в селе Бочковое, на ул. Нижняя Новоселовка, 11.
«В результате обстрела горел жилой дом на площади 100 кв. м. Ликвидирован пожар в 15:20», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.
Также спасатели восемь раз выезжали для проверки мест попадания снарядов.
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«Оккупанты били по Волчанску. Проверкой были обнаружены повреждения и частичные разрушения восьми частных домов и дворовых застроек», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о двух пожарах на территории Волчанской громады за минувшие сутки. Также восемь раз спасатели здесь выезжали осматривать места «прилетов»".