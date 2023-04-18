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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 09:54   18.04.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини (фото) Фото: ГУНП у Харківській області

Внаслідок обстрілів за минулу добу постраждалих немає. Є зруйновані житлові будинки, повідомила поліція Харківської області.

“Під обстрілами вчора перебували населені пункти Бочкове, Вовчанськ, Козача Лопань, Петропавлівка, Дворічна та інші. Протягом минулого дня росіяни неодноразово завдавали удари по місту Вовчанськ. Зруйновані житлові будинки. В смт Козача Лопань та Петропавлівка пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. В селі Зелений Гай Ізюмського району пошкоджений об’єкт інфраструктури, господарчі споруди та житлові будинки. Постраждалих немає“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

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На місцях “прильотів” працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Наслідки обстрілів Харківської області 17 квітня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 17 квітня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 17 квітня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківської області 17 квітня 2023
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 09:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів за минулу добу постраждалих немає. Є зруйновані житлові будинки, повідомила поліція Харківської області".