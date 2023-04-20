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По жилым кварталам на Харьковщине ударили из реактивной артиллерии — ГСЧС

Происшествия 07:43   20.04.2023
Оксана Горун
По жилым кварталам на Харьковщине ударили из реактивной артиллерии — ГСЧС

Поздно вечером 19 апреля под обстрелом врага оказался Купянск. По информации ГСЧС, в городе горел частный дом и повылетали окна.

«Пожар, вызванный вражеским обстрелом, случился в 22:17 в г. Купянске. Оккупанты ударили из реактивной артиллерии по жилым кварталам города. В результате попадания в один из частных домов возник пожар. На его ликвидацию выехали спасатели 44-й ГПРЧ. На время их прибытия дом горел почти весь. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В соседнем доме выбило остекление окон. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар полностью потушили в 23:40.

Также за сутки спасатели осматривали место «прилетов» на территории Купянского района.

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«Выезжали на проверку места вражеского обстрела в Петропавловскую громаду в с. Петропавловка, обстрелянное накануне. Проверкой обнаружены повреждения шести частных домов и одного хозяйственного сооружения. Жертв и пострадавших не обнаружено», — отметили спасатели.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 07:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздно вечером 19 апреля под обстрелом врага оказался Купянск. По информации ГСЧС, в городе горел частный дом и повылетали окна".