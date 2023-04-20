По жилым кварталам на Харьковщине ударили из реактивной артиллерии — ГСЧС
Поздно вечером 19 апреля под обстрелом врага оказался Купянск. По информации ГСЧС, в городе горел частный дом и повылетали окна.
«Пожар, вызванный вражеским обстрелом, случился в 22:17 в г. Купянске. Оккупанты ударили из реактивной артиллерии по жилым кварталам города. В результате попадания в один из частных домов возник пожар. На его ликвидацию выехали спасатели 44-й ГПРЧ. На время их прибытия дом горел почти весь. Площадь пожара составила около 100 кв. м. В соседнем доме выбило остекление окон. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар полностью потушили в 23:40.
Также за сутки спасатели осматривали место «прилетов» на территории Купянского района.
Читайте также: По Харьковщине ударили двумя управляемыми авиабомбами — прокуратура (фото)
«Выезжали на проверку места вражеского обстрела в Петропавловскую громаду в с. Петропавловка, обстрелянное накануне. Проверкой обнаружены повреждения шести частных домов и одного хозяйственного сооружения. Жертв и пострадавших не обнаружено», — отметили спасатели.
Новости по теме:
Вы читали новость: «По жилым кварталам на Харьковщине ударили из реактивной артиллерии — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поздно вечером 19 апреля под обстрелом врага оказался Купянск. По информации ГСЧС, в городе горел частный дом и повылетали окна".