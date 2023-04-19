По Харьковщине ударили двумя управляемыми авиабомбами — прокуратура (фото)
Масштабные ночные пожары в Волчанске на Харьковщине начались из-за российского авиаудара, нанесенного около 22:00 18 августа.
«По предварительным данным, враг применил две управляемые авиабомбы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и рынок. В результате обстрела произошел масштабный пожар: горело около 60 торговых павильонов», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Данные о пострадавших еще уточняют. На данный момент известно, что ранения получили 54-летняя женщина и 68-летний мужчина.
«Также 18 апреля около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Получила ранение 77-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии», — дополнили в прокуратуре.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавшие в Волчанске — супруги 68-ми и 54-х лет, помощь им оказали на месте.
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабные ночные пожары в Волчанске на Харьковщине начались из-за российского авиаудара, нанесенного около 22:00 18 августа".