По Харьковщине ударили двумя управляемыми авиабомбами — прокуратура (фото)

Масштабные ночные пожары в Волчанске на Харьковщине начались из-за российского авиаудара, нанесенного около 22:00 18 августа.

«По предварительным данным, враг применил две управляемые авиабомбы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и рынок. В результате обстрела произошел масштабный пожар: горело около 60 торговых павильонов», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Данные о пострадавших еще уточняют. На данный момент известно, что ранения получили 54-летняя женщина и 68-летний мужчина.

«Также 18 апреля около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Получила ранение 77-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии», — дополнили в прокуратуре.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавшие в Волчанске — супруги 68-ми и 54-х лет, помощь им оказали на месте.