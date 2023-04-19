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По Харьковщине ударили двумя управляемыми авиабомбами — прокуратура (фото)

Происшествия 10:04   19.04.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили двумя управляемыми авиабомбами — прокуратура (фото)

Масштабные ночные пожары в Волчанске на Харьковщине начались из-за российского авиаудара, нанесенного около 22:00 18 августа.

«По предварительным данным, враг применил две управляемые авиабомбы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и рынок. В результате обстрела произошел масштабный пожар: горело около 60 торговых павильонов», — сообщила подробности пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Данные о пострадавших еще уточняют. На данный момент известно, что ранения получили 54-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Последствия авиаудара по Волчанску 18 апреля 2023 8

«Также 18 апреля около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Получила ранение 77-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии», — дополнили в прокуратуре.

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавшие в Волчанске — супруги 68-ми и 54-х лет, помощь им оказали на месте.

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    Последствия авиаудара по Волчанску 18 апреля 2023 6

    Последствия авиаудара по Волчанску 18 апреля 2023 4

    Последствия авиаудара по Волчанску 18 апреля 2023 3

    Последствия авиаудара по Волчанску 18 апреля 2023 5

    Последствия авиаудара по Волчанску 18 апреля 2023

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 10:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Масштабные ночные пожары в Волчанске на Харьковщине начались из-за российского авиаудара, нанесенного около 22:00 18 августа".