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Били авиацией по центру города — ГСЧС о ночном обстреле Харьковщины (фото)

Происшествия 09:15   19.04.2023
Оксана Горун
Били авиацией по центру города — ГСЧС о ночном обстреле Харьковщины (фото)

В результате ночного массированного обстрела Волчанска возникли два масштабных пожара. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщили в ГСЧС.

«После 22:00 произошел массированный обстрел г. Волчанска. Оккупанты били из авиации прямо по центру города. В результате удара возникли пожары», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Тушить пожар выехали спасатели из Вильчи — сразу, как только прекратились взрывы.

Пожары после ночного обстрела Волчанска 18 апреля 2023

«По прибытию к месту происшествия было обнаружено два очага горения: на территории частного домовладения и на местном рынке. Так, в первом случае горели два жилых дома, летняя кухня, две дворовые постройки на общей площади 500 квадратных метров. Еще десять соседних домов получили повреждения. По предварительным данным, пострадали два человека. Во втором — горело около 60 торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров. Кроме того, огнем и взрывными волнами повреждены еще около 150 павильонов», — проинформировали в ГСЧС.

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    • Потушить все очаги горения пожарные смогли только к 4 часам утра.

    Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что пострадавшие в Волчанске — супруги 68-ми и 54-х лет, помощь им оказали на месте.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ночного массированного обстрела Волчанска возникли два масштабных пожара. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщили в ГСЧС".