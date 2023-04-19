Били авіацією по центру міста – ДСНС про нічний обстріл Харківщини (фото)

Внаслідок нічного масованого обстрілу Вовчанська виникли дві масштабні пожежі. За попередніми даними, постраждали двоє людей, повідомили в ДСНС.

“Після 22:00 стався масований обстріл м. Вовчанська. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Гасити пожежі виїхали рятувальники із Вільчі – одразу, як тільки припинилися вибухи.

“По прибуттю до місця події було виявлено два осередки горіння: на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так, у першому випадку горіли два житлові будинки, літня кухня, дві надвірні забудови на загальній площі 500 квадратних метрів. Ще десять сусідніх будинків отримали пошкодження. За попередніми даними, постраждали двоє людей. У другому – горіло близько 60 торгових павільйонів на площі 1000 квадратних метрів. Крім того, вогнем та вибуховими хвилями пошкоджено ще близько 150 павільйонів”, – поінформували в ДСНС.

Загасити всі осередки горіння пожежні змогли лише до 4-ї години ранку.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що потерпілі у Вовчанську – подружжя 68-ми та 54-х років, допомогу їм надали на місці.