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Били авіацією по центру міста – ДСНС про нічний обстріл Харківщини (фото)

Події 09:15   19.04.2023
Оксана Горун
Били авіацією по центру міста – ДСНС про нічний обстріл Харківщини (фото)

Внаслідок нічного масованого обстрілу Вовчанська виникли дві масштабні пожежі. За попередніми даними, постраждали двоє людей, повідомили в ДСНС.

“Після 22:00 стався масований обстріл м. Вовчанська. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Гасити пожежі виїхали рятувальники із Вільчі – одразу, як тільки припинилися вибухи.

Пожежі після нічного обстрілу Вовчанська 18 квітня 2023

“По прибуттю до місця події було виявлено два осередки горіння: на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так, у першому випадку горіли два житлові будинки, літня кухня, дві надвірні забудови на загальній площі 500 квадратних метрів. Ще десять сусідніх будинків отримали пошкодження. За попередніми даними, постраждали двоє людей. У другому – горіло близько 60 торгових павільйонів на площі 1000 квадратних метрів. Крім того, вогнем та вибуховими хвилями пошкоджено ще близько 150 павільйонів”, – поінформували в ДСНС.

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    • Загасити всі осередки горіння пожежні змогли лише до 4-ї години ранку.

    Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що потерпілі у Вовчанську – подружжя 68-ми та 54-х років, допомогу їм надали на місці.

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    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 09:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок нічного масованого обстрілу Вовчанська виникли дві масштабні пожежі. За попередніми даними, постраждали двоє людей, повідомили в ДСНС".