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На Харківщині обстрілами поранено подружжя, літню жінку та 18-річну дівчину

Події 08:57   19.04.2023
Оксана Горун
На Харківщині обстрілами поранено подружжя, літню жінку та 18-річну дівчину

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чотирьох поранених за добу на Харківщині. Їхня кількість може зрости – інформацію про постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Вовчанська ще уточнюють.

“Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів”, – зазначив начальник ХОВА в телеграмі.

За його інформацією, увечері 18 квітня під обстрілом вкотре опинився прикордонний Вовчанськ.

Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється“, — написав Синєгубов.

Також він нагадав про те, що в селі Петропавлівка Куп’янського району поранення отримала 18-річна дівчина. Її доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. У селі обстрілом пошкоджено щонайменше п’ять будинків.

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    • Ще одна поранена – у Дворічній. 77-річну жінку госпіталізували в тяжкому стані.

    Також через ворожі обстріли 18 квітня сталася лісова пожежа в селі Кутківка Куп’янського району.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чотирьох поранених за добу на Харківщині. Їхня кількість може зрости – інформацію про постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Вовчанська ще уточнюють".