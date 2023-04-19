На Харківщині обстрілами поранено подружжя, літню жінку та 18-річну дівчину
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чотирьох поранених за добу на Харківщині. Їхня кількість може зрости – інформацію про постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Вовчанська ще уточнюють.
“Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів”, – зазначив начальник ХОВА в телеграмі.
За його інформацією, увечері 18 квітня під обстрілом вкотре опинився прикордонний Вовчанськ.
“Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється“, — написав Синєгубов.
Також він нагадав про те, що в селі Петропавлівка Куп’янського району поранення отримала 18-річна дівчина. Її доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. У селі обстрілом пошкоджено щонайменше п’ять будинків.
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Ще одна поранена – у Дворічній. 77-річну жінку госпіталізували в тяжкому стані.
Також через ворожі обстріли 18 квітня сталася лісова пожежа в селі Кутківка Куп’янського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 08:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чотирьох поранених за добу на Харківщині. Їхня кількість може зрости – інформацію про постраждалих внаслідок вечірнього обстрілу Вовчанська ще уточнюють".