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Армія РФ обстріляла Куп’янщину: є 18-річна постраждала

Суспільство 15:42   18.04.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла Куп’янщину: є 18-річна постраждала Фото: Харківська обласна прокуратура

18 квітня близько 9 ранку окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Поранення отримала 18-річна дівчина.

Постраждалу шпиталізували, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці також розповіли, що в ніч на 18 квітня з території РФ був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 15:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 квітня близько 9 ранку окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Поранення отримала 18-річна дівчина.".