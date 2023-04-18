Армія РФ обстріляла Куп’янщину: є 18-річна постраждала
Фото: Харківська обласна прокуратура
18 квітня близько 9 ранку окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Поранення отримала 18-річна дівчина.
Постраждалу шпиталізували, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці також розповіли, що в ніч на 18 квітня з території РФ був запущений авіаснаряд, який впав у селі Липці. Внаслідок цього зруйновано одну та пошкоджено три господарчі будівлі.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Квітня 2023 в 15:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 квітня близько 9 ранку окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп’янського району. Поранення отримала 18-річна дівчина.".