Армия РФ обстреляла Купянщину: есть 18-летняя пострадавшая
Фото: Харьковская областная прокуратура
18 апреля около 9 утра оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Ранение получила 18-летняя девушка.
Пострадавшую госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители также рассказали, что в ночь на 18 апреля с территории РФ был запущен авиаснаряд, который упал в селе Липцы. В результате разрушено одно и повреждено три хозяйственных здания.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 15:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 апреля около 9 утра оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Ранение получила 18-летняя девушка.".