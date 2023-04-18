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Армия РФ обстреляла Купянщину: есть 18-летняя пострадавшая

Общество 15:42   18.04.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла Купянщину: есть 18-летняя пострадавшая Фото: Харьковская областная прокуратура

18 апреля около 9 утра оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Ранение получила 18-летняя девушка.

Пострадавшую госпитализировали, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители также рассказали, что в ночь на 18 апреля с территории РФ был запущен авиаснаряд, который упал в селе Липцы. В результате разрушено одно и повреждено три хозяйственных здания.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 апреля 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 апреля около 9 утра оккупанты обстреляли село Петропавловка Купянского района. Ранение получила 18-летняя девушка.".