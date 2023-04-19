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На Харьковщине обстрелами ранены супруги, пожилая женщина и 18-летняя девушка

Происшествия 08:57   19.04.2023
Оксана Горун
На Харьковщине обстрелами ранены супруги, пожилая женщина и 18-летняя девушка Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о четверых раненых за сутки на Харьковщине. Их количество может возрасти — информацию о пострадавших в результате вечернего обстрела Волчанска еще уточняют.

«За прошедшие сутки враг продолжал массированно обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковского, Чугуевского и Купянского районов», — отметил начальник ХОВА в telegram.

По его информации, вечером 18 апреля под обстрелом очередной раз оказался приграничный Волчанск.

«Повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. В результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется», — написал Синегубов.

Также он напомнил о том, что в селе Петропавловка Купянского района ранения получила 18-летняя девушка. Ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В селе обстрелом повреждено не менее пяти домов.

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    • Еще одна раненая — в Двуречной. 77-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Также из-за вражеских обстрелов 18 апреля случился лесной пожар в селе Кутьковка Купянского района.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 08:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о четверых раненых за сутки на Харьковщине. Их количество может возрасти — информацию о пострадавших в результате вечернего обстрела Волчанска еще уточняют".