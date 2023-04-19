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По Харківщині вдарили двома керованими авіабомбами – прокуратура (фото)

Події 10:04   19.04.2023
Оксана Горун
По Харківщині вдарили двома керованими авіабомбами – прокуратура (фото)

Масштабні нічні пожежі у Вовчанську на Харківщині розпочалися через російський авіаудар, завданий близько 22:00 18 серпня.

“За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 російські військові завдали авіаційний удар по м. Вовчанськ. За попередніми даними, ворог застосував дві керовані авіабомби. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа: горіло близько 60 торгівельних павільйонів”, – повідомила подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Дані про постраждалих ще уточнюють. Наразі відомо, що поранення отримали 54-річна жінка та 68-річний чоловік.

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“Також 18 квітня близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Отримала поранення 77-річна жінка. Вона госпіталізована до лікарні у тяжкому стані”, – доповнили в прокуратурі.

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    • Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що потерпілі у Вовчанську – подружжя 68-ми та 54-х років, допомогу їм надали на місці.

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    Наслідки авіаудару по Вовчанську 18 квітня 2023

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «По Харківщині вдарили двома керованими авіабомбами – прокуратура (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні нічні пожежі у Вовчанську на Харківщині розпочалися через російський авіаудар, завданий близько 22:00 18 серпня".