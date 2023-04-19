По Харківщині вдарили двома керованими авіабомбами – прокуратура (фото)
Масштабні нічні пожежі у Вовчанську на Харківщині розпочалися через російський авіаудар, завданий близько 22:00 18 серпня.
“За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 російські військові завдали авіаційний удар по м. Вовчанськ. За попередніми даними, ворог застосував дві керовані авіабомби. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа: горіло близько 60 торгівельних павільйонів”, – повідомила подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Дані про постраждалих ще уточнюють. Наразі відомо, що поранення отримали 54-річна жінка та 68-річний чоловік.
“Також 18 квітня близько 15:00 окупанти обстріляли смт Дворічна Куп’янського району. Отримала поранення 77-річна жінка. Вона госпіталізована до лікарні у тяжкому стані”, – доповнили в прокуратурі.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що потерпілі у Вовчанську – подружжя 68-ми та 54-х років, допомогу їм надали на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабні нічні пожежі у Вовчанську на Харківщині розпочалися через російський авіаудар, завданий близько 22:00 18 серпня".