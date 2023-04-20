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По житлових кварталах на Харківщині вдарили з реактивної артилерії – ДСНС

Події 07:43   20.04.2023
Оксана Горун
По житлових кварталах на Харківщині вдарили з реактивної артилерії – ДСНС

Пізно ввечері 19 квітня під обстрілом ворога опинився Куп’янськ. За інформацією ДСНС, у місті горів приватний будинок та повилітали вікна.

“Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, сталась о 22:17 у м. Куп’янську. Окупанти вдарили із реактивної артилерії по житлових кварталах міста. В результаті влучання в один із приватних будинків виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники 44-ї ДПРЧ. На час їх прибуття будинок горів майже весь. Площа пожежі склала близько 100 кв.м. В сусідньому будинку повибивало скління вікон. За попередніми даними постраждалих немає”, –  повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу повністю загасили о 23:40.

Також за добу рятувальники оглянули місце “прильоту” на території Куп’янського району.

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“Виїжджали на перевірку місця ворожого обстрілу до Петропавлівської громади у с. Петропавлівка, яке було обстріляне напередодні. Перевіркою виявлені пошкодження 6 приватних будинків та 1 господарчої споруди. Жертв та постраждалих не виявлено”, – зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2023 в 07:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пізно ввечері 19 квітня під обстрілом ворога опинився Куп’янськ. За інформацією ДСНС, у місті горів приватний будинок та повилітали вікна".