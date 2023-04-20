Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине
Без пострадавших, но с пожаром и разрушениями. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов.
«За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем находились Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил последствия обстрелов Купянска. Там ночью из-за удара реактивной артиллерией горел частный дом.
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«К счастью, пострадавших в течение суток не было», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без пострадавших, но с пожаром и разрушениями. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов".