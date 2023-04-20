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Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 08:12   20.04.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Без пострадавших, но с пожаром и разрушениями. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов.

«За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем находились Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил последствия обстрелов Купянска. Там ночью из-за удара реактивной артиллерией горел частный дом.

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    • «К счастью, пострадавших в течение суток не было», — отметил начальник ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 08:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без пострадавших, но с пожаром и разрушениями. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов".