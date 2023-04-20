Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Без пострадавших, но с пожаром и разрушениями. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов.

«За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем находились Стрелечья, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил последствия обстрелов Купянска. Там ночью из-за удара реактивной артиллерией горел частный дом.

«К счастью, пострадавших в течение суток не было», — отметил начальник ХОВА.