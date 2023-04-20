Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині

Без постраждалих, але з пожежею та руйнуваннями. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів.

“Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп’янськ, Дворічна та інші населені пункти“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він акцентував на наслідках обстрілів Куп’янська. Там уночі через удар реактивною артилерією горів приватний будинок.

“На щастя, потерпілих протягом доби не було”, – зазначив начальник ХОВА.