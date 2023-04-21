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Повреждены дома, случились пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:22   21.04.2023
Оксана Горун
Повреждены дома, случились пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки досталось Купянску и ближайшим населенным пунктам. Обошлось без пострадавших.

«В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по пгт Двуречная и с. Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

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    • Он сообщил, что враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под огнем россиян находились Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная и Волчанск.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки досталось Купянску и ближайшим населенным пунктам. Обошлось без пострадавших".