Повреждены дома, случились пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки досталось Купянску и ближайшим населенным пунктам. Обошлось без пострадавших.

«В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по пгт Двуречная и с. Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под огнем россиян находились Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная и Волчанск.