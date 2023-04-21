Повреждены дома, случились пожары — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки досталось Купянску и ближайшим населенным пунктам. Обошлось без пострадавших.
«В результате обстрелов Купянска повреждено по меньшей мере 2 частных домовладения, произошли пожары. Кроме того, враг из артиллерии и минометов вел огонь по пгт Двуречная и с. Кучеровка Купянского района. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
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Он сообщил, что враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под огнем россиян находились Казачья Лопань, Гоптовка, Купянск, Двуречная и Волчанск.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что за минувшие сутки досталось Купянску и ближайшим населенным пунктам. Обошлось без пострадавших".