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Под обстрелами за сутки были девять населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:08   21.04.2023
Оксана Горун
Под обстрелами за сутки были девять населенных пунктов Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Двуречной, Казачьей Лопани и ряда сел у границы и линии фронта, а также — о ночной атаке «Shahed-136» по Украине.

«За прошедшие сутки противник обстрелял населенные пункты Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее на Харьковщине. На Купянском направлении минувшие сутки вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ на 6:00 21 апреля.

По территории Украины за сутки нанесли 23 авиационных удара и совершили 49 обстрелов из РСЗО. Кроме того, уже вторую ночь подряд враг атакует ударными беспилотниками.

«Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа «Shahed-136″ (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками», — проинформировали в Генштабе.

Авиация Сил обороны, в свою очередь, нанесли шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов. Артиллерия и ракетные войска поразили пять пунктов управления врага.

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Основные усилия армии РФ по-прежнему сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там Силы обороны за сутки отбили более 60 атак. Самые ожесточенные бои идут в Бахмуте.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 07:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах Двуречной, Казачьей Лопани и ряда сел у границы и линии фронта, а также — о ночной атаке «Shahed-136» по Украине".