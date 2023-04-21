Під обстрілами за добу було дев’ять населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли Дворічної, Козачої Лопані та ряду сіл біля кордону та лінії фронту, а також – про нічну атаку “Шахед-136” по Україні.

“Протягом минулої доби противник обстріляв населені пункти Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області“, — перерахували у зведенні на 6:00 21 квітня.

По території України за добу завдали 23 авіаційних ударів та здійснили 49 обстрілів з РСЗВ. Крім того, вже другу ніч поспіль ворог атакує ударними безпілотниками.

“Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БпЛА типу “Шахед-136” (інформація уточнюється), 8 з яких – знищено нашими захисниками”, – поінформували в Генштабі.

Авіація Сил оборони, своєю чергою, завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. Артилерія та ракетні війська вразили п’ять пунктів управління ворога.

Основні зусилля армії РФ, як і раніше, зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там Сили оборони за добу відбили понад 60 атак. Найзапекліші бої йдуть у Бахмуті.