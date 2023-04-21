Пошкоджено будинки, сталися пожежі – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби дісталося Куп’янську та найближчим населеним пунктам. Обійшлося без постраждалих.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та с. Кучерівка Куп’янського району. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп’янськ, Дворічна та Вовчанськ.