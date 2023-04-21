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Пошкоджено будинки, сталися пожежі – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:22   21.04.2023
Оксана Горун
Пошкоджено будинки, сталися пожежі – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби дісталося Куп’янську та найближчим населеним пунктам. Обійшлося без постраждалих.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено щонайменше 2 приватних домоволодіння, сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по смт Дворічна та с. Кучерівка Куп’янського району. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Він повідомив, що ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем росіян перебували Козача Лопань, Гоптівка, Куп’янськ, Дворічна та Вовчанськ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби дісталося Куп’янську та найближчим населеним пунктам. Обійшлося без постраждалих".