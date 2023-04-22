Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине

Без пострадавших и масштабных разрушений. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов.

«Прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем находились Гоптовка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое», — написал Синегубов в Telegram.