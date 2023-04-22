Синегубов сообщил, как прошли сутки на Харьковщине
Без пострадавших и масштабных разрушений. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов.
«Прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, под вражеским огнем находились Гоптовка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое», — написал Синегубов в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 08:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Без пострадавших и масштабных разрушений. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов.".