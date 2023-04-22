Live
  • Суббота 22.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.07
    • 🟢

Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС

Общество 07:58   22.04.2023
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Харьковской области совершили в общем 14 выездов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели 5 раз выезжали для ликвидации пожаров, 5 – для оказания помощи населению и полиции, 4 – другие выезды.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили в ГСЧС.

За сутки пиротехники обезвредили 120 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ: информация Генштаба

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

07:58
Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС
07:03
Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ: информация Генштаба
19:06
250 саперов разминируют критическую инфраструктуру Харьковщины — Синегубов
16:02
Украли оружие и убили человека: будут судить двух братьев с Купянщины
15:42
Обокрали тысячу людей на 2 млн грн: киберполиция Харьковщины поймала аферистов

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 07:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки спасатели Харьковской области совершили в общем 14 выездов.".