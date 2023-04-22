Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели Харьковской области совершили в общем 14 выездов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели 5 раз выезжали для ликвидации пожаров, 5 – для оказания помощи населению и полиции, 4 – другие выезды.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили в ГСЧС.

За сутки пиротехники обезвредили 120 взрывоопасных предметов.