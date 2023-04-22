Сутки на Харьковщине — без пожаров из-за вражеских обстрелов – ГСЧС
За прошедшие сутки спасатели Харьковской области совершили в общем 14 выездов.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Спасатели 5 раз выезжали для ликвидации пожаров, 5 – для оказания помощи населению и полиции, 4 – другие выезды.
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы, отметили в ГСЧС.
За сутки пиротехники обезвредили 120 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 07:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки спасатели Харьковской области совершили в общем 14 выездов.".