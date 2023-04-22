Доба на Харківщині – без пожеж через ворожі обстріли – ДСНС

За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 14 виїздів.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники 5 разів виїжджали для ліквідації пожеж, 5 – для надання допомоги населенню та поліції, 4 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили у ДСНС.

За добу піротехніки знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.