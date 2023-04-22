Доба на Харківщині – без пожеж через ворожі обстріли – ДСНС
За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 14 виїздів.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники 5 разів виїжджали для ліквідації пожеж, 5 – для надання допомоги населенню та поліції, 4 – інші виїзди.
Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано, зазначили у ДСНС.
За добу піротехніки знешкодили 120 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 07:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулу добу рятувальники Харківської області загалом здійснили 14 виїздів.".