Які населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ: інформація Генштабу
Райони щонайменше 8 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Обстріляні Гоптівка та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове.
Противник намагався штурмувати поблизу населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 07:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 8 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00.".