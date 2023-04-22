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Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ: информация Генштаба

Общество 07:03   22.04.2023
Виктория Яковенко
Какие населенные пункты Харьковщины обстреляла армия РФ: информация Генштаба

Районы по меньшей мере 8 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. Обстрелянны Гоптовка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестовое.

Противник пытался штурмовать вблизи населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 07:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 8 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00.".