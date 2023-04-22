Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині
Без постраждалих та масштабних руйнувань. Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів.
«Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські Хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове», – написав Синєгубов у Telegram.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 08:20;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Без постраждалих та масштабних руйнувань. Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів.".