Синегубов — о сутках на Харьковщине: масштабных разрушений и пострадавших нет

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг продолжал обстрелы региона, на линии столкновения идут бои.

«За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по районам приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и другие. Масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — проинформировал утром 24 апреля Синегубов.

От также сообщил, что боевые действия на линии столкновения на Харьковщине продолжаются.

«Наши защитники надежно удерживают свои позиции и дают отпор любым попыткам российских окупантов улучшить свое тактическое положение», — отметил начальник ХОВА.