Синегубов — о сутках на Харьковщине: масштабных разрушений и пострадавших нет
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг продолжал обстрелы региона, на линии столкновения идут бои.
«За прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по районам приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В частности, под огнем врага были районы населенных пунктов Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Меловое, Красное Первое, Волчанск, Двуречная, Гряниковка, Лиман Первый, Кисловка и другие. Масштабные разрушения, жертвы и пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы», — проинформировал утром 24 апреля Синегубов.
От также сообщил, что боевые действия на линии столкновения на Харьковщине продолжаются.
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«Наши защитники надежно удерживают свои позиции и дают отпор любым попыткам российских окупантов улучшить свое тактическое положение», — отметил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что враг продолжал обстрелы региона, на линии столкновения идут бои".