Синєгубов – про добу на Харківщині: масштабних руйнувань та постраждалих немає

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог продовжував обстріли регіону, на лінії зіткнення йдуть бої.

“Минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по районах прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших. Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано“, – поінформував вранці 24 квітня Синєгубов.

Він також повідомив, що бойові дії на лінії зіткнення на Харківщині тривають.

“Наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч будь-яким спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення”, – зазначив начальник ХОВА.