Харьковчанин посреди ночи украл урну с улицы, чтобы поставить у себя дома
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В ночь на 25 апреля сотрудники патрульной полиции задержали на улице Москалевской в Харькове мужчину, который нес металлическую урну.
Горожанин признался правоохранителям, что украл урну неподалеку, чтобы использовать у себя дома, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Копы вызывали на место следственно-оперативную группу.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 25 апреля сотрудники патрульной полиции задержали на улице Москалевской в Харькове мужчину, который нес металлическую урну.".