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Харьковчанин посреди ночи украл урну с улицы, чтобы поставить у себя дома

Общество 18:38   25.04.2023
Елена Нагорная
Харьковчанин посреди ночи украл урну с улицы, чтобы поставить у себя дома Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В ночь на 25 апреля сотрудники патрульной полиции задержали на улице Москалевской в Харькове мужчину, который нес металлическую урну.

Горожанин признался правоохранителям, что украл урну неподалеку, чтобы использовать у себя дома, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы вызывали на место следственно-оперативную группу.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 18:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 25 апреля сотрудники патрульной полиции задержали на улице Москалевской в Харькове мужчину, который нес металлическую урну.".