Харьковчанин посреди ночи украл урну с улицы, чтобы поставить у себя дома

В ночь на 25 апреля сотрудники патрульной полиции задержали на улице Москалевской в Харькове мужчину, который нес металлическую урну.

Горожанин признался правоохранителям, что украл урну неподалеку, чтобы использовать у себя дома, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы вызывали на место следственно-оперативную группу.