Харків’янин посеред ночі вкрав урну з вулиці, щоб поставити у себе вдома

У ніч проти 25 квітня працівники патрульної поліції затримали на вулиці Москалівській у Харкові чоловіка, який ніс металеву урну.

Містянин зізнався правоохоронцям, що вкрав урну неподалік, щоб використовувати в себе вдома, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.