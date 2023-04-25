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Харків’янин посеред ночі вкрав урну з вулиці, щоб поставити у себе вдома

Суспільство 18:38   25.04.2023
Олена Нагорна
Харків’янин посеред ночі вкрав урну з вулиці, щоб поставити у себе вдома

У ніч проти 25 квітня працівники патрульної поліції затримали на вулиці Москалівській у Харкові чоловіка, який ніс металеву урну.

Містянин зізнався правоохоронцям, що вкрав урну неподалік, щоб використовувати в себе вдома, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 18:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 25 квітня працівники патрульної поліції затримали на вулиці Москалівській у Харкові чоловіка, який ніс металеву урну.".