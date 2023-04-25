Харків’янин посеред ночі вкрав урну з вулиці, щоб поставити у себе вдома
У ніч проти 25 квітня працівники патрульної поліції затримали на вулиці Москалівській у Харкові чоловіка, який ніс металеву урну.
Містянин зізнався правоохоронцям, що вкрав урну неподалік, щоб використовувати в себе вдома, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Копи викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Читайте також: На Харківщині жінка у власному домі застала грабіжника: викрав інструменти
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’янин посеред ночі вкрав урну з вулиці, щоб поставити у себе вдома»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 18:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 25 квітня працівники патрульної поліції затримали на вулиці Москалівській у Харкові чоловіка, який ніс металеву урну.".