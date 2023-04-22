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На Харківщині жінка у власному домі застала грабіжника: викрав інструменти

Події 17:31   22.04.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка у власному домі застала грабіжника: викрав інструменти Фото: поліція Ізюмщини

21 квітня на Ізюмщині чоловік незаконно проник до будинку та викрав робочі інструменти. «На гарячому» його застала господиня.

Пограбувати чоловік вирішив свою знайому, повідомила поліція Ізюмщини. У жінки чоловік викрав шліфувальну машинку та дриль.

Під час злочину грабіжника помітила власниця будинку. Вона хотіла зупинити чоловіка, але він на зауваження не відреагував та втік із краденим.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння майнових злочинів.

Слідчі відкрили за фактом події кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 17:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 квітня на Ізюмщині чоловік незаконно проник до будинку та викрав робочі інструменти. «На гарячому» його застала господиня.".