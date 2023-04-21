Привітав друга: розшукали харків’янина, який запустив салют під час тривоги
Поліцейські розшукали чоловіка, який запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі Харкова.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Учора відзначали день народження. Людині хотів зробити приємне. Не подумав про наслідки», – розповів порушник.
Чоловік вибачився перед харків’янами. Він також повідомив, що піротехніку купив два роки тому, увесь час зберігав феєрверк на балконі.
«Мешканцям хочу сказати, що дуже каюсь у своєму вчинку», – додав харків’янин.
За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.
Нагадаємо: Увечері 20 квітня під час повітряної тривоги у Харкові в районі станції метро “23 Серпня” запустили феєрверк
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 14:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські розшукали чоловіка, який запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі Харкова.".