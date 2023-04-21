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Привітав друга: розшукали харків’янина, який запустив салют під час тривоги

Суспільство 14:16   21.04.2023
Вікторія Яковенко
Привітав друга: розшукали харків’янина, який запустив салют під час тривоги

Поліцейські розшукали чоловіка, який запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі Харкова.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Учора відзначали день народження. Людині хотів зробити приємне. Не подумав про наслідки», – розповів порушник.

Чоловік вибачився перед харків’янами. Він також повідомив, що піротехніку купив два роки тому, увесь час зберігав феєрверк на балконі.

«Мешканцям хочу сказати, що дуже каюсь у своєму вчинку», – додав харків’янин.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Нагадаємо: Увечері 20 квітня під час повітряної тривоги у Харкові в районі станції метро “23 Серпня” запустили феєрверк

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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