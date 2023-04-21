Поздравил друга: разыскали харьковчанина, запустившего салют во время тревоги

Полицейские разыскали мужчину, который запустил фейерверк во время воздушной тревоги в центре Харькова.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Вчера отмечали день рождения. Человеку хотел сделать приятное. Не подумал о последствиях», – рассказал нарушитель.

Мужчина извинился перед харьковчанами. Он также сообщил, что пиротехнику купил два года назад, все время хранил фейерверк на балконе.

«Жителям хочу сказать, что очень каюсь в своем поступке», — добавил харьковчанин.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.