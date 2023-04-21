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Поздравил друга: разыскали харьковчанина, запустившего салют во время тревоги

Общество 14:16   21.04.2023
Виктория Яковенко
Поздравил друга: разыскали харьковчанина, запустившего салют во время тревоги

Полицейские разыскали мужчину, который запустил фейерверк во время воздушной тревоги в центре Харькова.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«Вчера отмечали день рождения. Человеку хотел сделать приятное. Не подумал о последствиях», – рассказал нарушитель.

Мужчина извинился перед харьковчанами. Он также сообщил, что пиротехнику купил два года назад, все время хранил фейерверк на балконе.

«Жителям хочу сказать, что очень каюсь в своем поступке», — добавил харьковчанин.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Напомним: Вечером 20 апреля во время воздушной тревоги в Харькове в районе станции метро «23 Августа» запустили фейерверк

Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 14:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разыскали мужчину, который запустил фейерверк во время воздушной тревоги в центре Харькова.".