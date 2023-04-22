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На Харьковщине женщина в собственном доме застала грабителя: украл инструменты

Происшествия 17:31   22.04.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине женщина в собственном доме застала грабителя: украл инструменты Фото: Полиция Изюмщины

21 апреля на Изюмщине мужчина незаконно проник в дом и похитил рабочие инструменты. «На горячем» его застала хозяйка.

Ограбить мужчина решил свою знакомую, сообщила полиция Изюмщины. У женщины мужчина похитил шлифовальную машину и дрель.

Во время преступления грабителя заметила владелица дома. Она хотела остановить мужчину, но он на замечание не отреагировал и убежал с краденым.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Следователи открыли по факту происшествия уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 17:31;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля на Изюмщине мужчина незаконно проник в дом и похитил рабочие инструменты. «На горячем» его застала хозяйка.".