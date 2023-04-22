На Харьковщине женщина в собственном доме застала грабителя: украл инструменты

21 апреля на Изюмщине мужчина незаконно проник в дом и похитил рабочие инструменты. «На горячем» его застала хозяйка.

Ограбить мужчина решил свою знакомую, сообщила полиция Изюмщины. У женщины мужчина похитил шлифовальную машину и дрель.

Во время преступления грабителя заметила владелица дома. Она хотела остановить мужчину, но он на замечание не отреагировал и убежал с краденым.

Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

Следователи открыли по факту происшествия уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.