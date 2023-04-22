На Харьковщине женщина в собственном доме застала грабителя: украл инструменты
Фото: Полиция Изюмщины
21 апреля на Изюмщине мужчина незаконно проник в дом и похитил рабочие инструменты. «На горячем» его застала хозяйка.
Ограбить мужчина решил свою знакомую, сообщила полиция Изюмщины. У женщины мужчина похитил шлифовальную машину и дрель.
Во время преступления грабителя заметила владелица дома. Она хотела остановить мужчину, но он на замечание не отреагировал и убежал с краденым.
Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.
Следователи открыли по факту происшествия уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Читайте также: Поздравил друга: разыскали харьковчанина, запустившего салют во время тревоги
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине женщина в собственном доме застала грабителя: украл инструменты»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 17:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 апреля на Изюмщине мужчина незаконно проник в дом и похитил рабочие инструменты. «На горячем» его застала хозяйка.".