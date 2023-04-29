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Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших

Происшествия 08:48   29.04.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что армия РФ обстреляла Волчанск, Купянск и ряд сел в Харьковской области.

«Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района значительно повреждено здание детского сада. В с. Нестерное Чугуевского района обстрелом повреждены помещение и техника агрофирмы. В результате ракетного удара по г. Купянск также почти разрушено одно частное домовладение. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

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    • Он также отметил, что  в регионе за сутки саперы обследовали почти 15 га территории и обезвредили 104 взрывоопасных предмета. На линии фронта продолжаются боевые действия, Силы обороны удерживают позиции.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что армия РФ обстреляла Волчанск, Купянск и ряд сел в Харьковской области".