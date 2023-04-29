Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что армия РФ обстреляла Волчанск, Купянск и ряд сел в Харьковской области.
«Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района значительно повреждено здание детского сада. В с. Нестерное Чугуевского района обстрелом повреждены помещение и техника агрофирмы. В результате ракетного удара по г. Купянск также почти разрушено одно частное домовладение. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Читайте также: Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины: есть разрушения
Он также отметил, что в регионе за сутки саперы обследовали почти 15 га территории и обезвредили 104 взрывоопасных предмета. На линии фронта продолжаются боевые действия, Силы обороны удерживают позиции.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов сообщил о сутках на Харьковщине: обошлось без пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2023 в 08:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что армия РФ обстреляла Волчанск, Купянск и ряд сел в Харьковской области".