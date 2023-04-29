Синєгубов повідомив про добу на Харківщині: обійшлося без потерпілих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що армія РФ обстріляла Вовчанськ, Куп’янськ та низку сіл у Харківській області.
“Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району значно пошкоджено будівлю дитячого садочка. У с. Нестерне Чугуївського району обстрілом пошкоджено приміщення та техніку агрофірми. Внаслідок ракетного удару по м. Куп’янськ також майже зруйновано одне приватне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він також зазначив, що в регіоні за добу сапери обстежили майже 15 га території та знешкодили 104 вибухонебезпечні предмети. На лінії фронту продовжуються бойові дії, Сили оборони утримують позиції.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що армія РФ обстріляла Вовчанськ, Куп’янськ та низку сіл у Харківській області".