Армія РФ обстріляла дитячий садок у Харківській області: фото наслідків

28 квітня близько 6:30 окупанти влучили у дах дитсадка у місті Вовчанськ.

Фото наслідків обстрілів показала Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу будівля частково зруйнована.

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).