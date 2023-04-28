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Армія РФ обстріляла дитячий садок у Харківській області: фото наслідків

Події 11:39   28.04.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла дитячий садок у Харківській області: фото наслідків Фото: Харківська обласна прокуратура

28 квітня близько 6:30 окупанти влучили у дах дитсадка у місті Вовчанськ.  

Фото наслідків обстрілів показала Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу будівля частково зруйнована.

Минулої доби ворог також обстріляв Куп’янський район. У селі Петропавлівка горів приватний будинок та господарча споруда, також пошкоджено гараж та трактор.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 11:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 квітня близько 6:30 окупанти влучили у дах дитсадка у місті Вовчанськ.  ".