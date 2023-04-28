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Ракетний удар по Україні: загинули троє дітей

Події 10:49   28.04.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Україні: загинули троє дітей

Ракетний удар повалив під’їзд 9-поверхівки в Умані. З-під завалів дістали тіла двох десятирічних дітей. Раніше повідомили про смерть дворічної дівчинки у Дніпрі.

“Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, вже є десять загиблих. Серед них – двоє 10-річних діток”, – написав о 10:41 у телеграмі начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Раніше начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак інформував, що російська ракета вдарила по приватному будинку. У результаті загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Поранення отримали 31-річний чоловік та пара у віці за 50.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 10:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний удар повалив під’їзд 9-поверхівки в Умані. З-під завалів дістали тіла двох десятирічних дітей. Раніше повідомили про смерть дворічної дівчинки у Дніпрі".