Ракетный удар по Украине: погибли трое детей

Ракетный удар обрушил подъезд 9-этажки в Умани. Из-под завалов достали тела двух десятилетних детей. Ранее сообщили о смерти двухлетней девочки в Днепре.

«Спасатели продолжают разбирать руины. К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них – двое 10-летних деток», — написал в 10:41 в телеграм начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ранее начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что российская ракета ударила по частному дому. В результате погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Ранения получили 31-летний мужчина и пара в возрасте за 50.