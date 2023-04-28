Ракетный удар по Украине: погибли трое детей
Фото: МВД
Ракетный удар обрушил подъезд 9-этажки в Умани. Из-под завалов достали тела двух десятилетних детей. Ранее сообщили о смерти двухлетней девочки в Днепре.
«Спасатели продолжают разбирать руины. К сожалению, уже есть десять погибших. Среди них – двое 10-летних деток», — написал в 10:41 в телеграм начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Ранее начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информировал, что российская ракета ударила по частному дому. В результате погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина. Ранения получили 31-летний мужчина и пара в возрасте за 50.
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 10:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный удар обрушил подъезд 9-этажки в Умани. Из-под завалов достали тела двух десятилетних детей. Ранее сообщили о смерти двухлетней девочки в Днепре".