Армия РФ обстреляла детский сад в Харьковской области: фото последствий
Фото: Харьковская областная прокуратура
28 апреля около 6:30 оккупанты попали в крышу детского сада в городе Волчанск.
Фото последствий обстрела показала Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в результате обстрела здание частично разрушено.
За прошедшие сутки враг также обстрелял Купянский район. В селе Петропавловка горел частный дом и хозяйственная постройка, также повреждены гараж и трактор.
Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 апреля около 6:30 оккупанты попали в крышу детского сада в городе Волчанск.".