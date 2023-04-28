Армия РФ обстреляла детский сад в Харьковской области: фото последствий

28 апреля около 6:30 оккупанты попали в крышу детского сада в городе Волчанск.

Фото последствий обстрела показала Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в результате обстрела здание частично разрушено.

За прошедшие сутки враг также обстрелял Купянский район. В селе Петропавловка горел частный дом и хозяйственная постройка, также повреждены гараж и трактор.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).