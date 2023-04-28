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Армия РФ обстреляла детский сад в Харьковской области: фото последствий

Происшествия 11:39   28.04.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла детский сад в Харьковской области: фото последствий Фото: Харьковская областная прокуратура

28 апреля около 6:30 оккупанты попали в крышу детского сада в городе Волчанск.

Фото последствий обстрела показала Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, в результате обстрела здание частично разрушено.

За прошедшие сутки враг также обстрелял Купянский район. В селе Петропавловка горел частный дом и хозяйственная постройка, также повреждены гараж и трактор.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 11:39;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 апреля около 6:30 оккупанты попали в крышу детского сада в городе Волчанск.".