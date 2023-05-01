Синегубов рассказал, как восстанавливают ЛЭП на Харьковщине (видео)
На деоккупированных территориях Чугуевского района Харьковщины завершают работы по разминированию и восстановлению полностью уничтоженных оккупантами линий высоковольтных передач, что позволит вернуть электроэнергию для 1500 человек сразу в трех населенных пунктах.
Об этом во время инспектирования восстановительных работ в с. Граково заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, во время активных боевых действий вблизи населенных пунктов Граково, Степовое и Мосьпаново линии электропередач были уничтожены на 80%, а местами полностью. Сейчас пиротехнические подразделения ГСЧС и специалисты «Харьковоблэнерго» совместно работают над восстановлением.
«В ближайшее время планируем подключить около 1500 абонентов. Ожидаем, что с появлением электроэнергии в эти населенные пункты будут возвращаться местные жители», – отметил Олег Синегубов.
Также он добавил, что Харьковская ОВА будет помогать жителям этих населенных пунктов в восстановлении поврежденных врагом домов.
Как отмечают электрики, самые сложные участки работы – восстановить линии, проходящие по полям и лесопосадкам, особенно там, где когда-то были позиции оккупантов. Такие участки требуют тщательного разминирования с помощью спецтехники – машин для разминирования «Божена» и Armtrac.
Кроме того, на большинстве участков приходится тянуть совершенно новые провода, потому что поврежденные не подлежат восстановлению. Чтобы полностью завершить работы и подать свет в дома, электрикам необходимо восстановить более километра высоковольтной линии.
Сейчас энергетики завершают восстановление высоковольтных линий электропередач и проверяют подключение домов к сети. Часть улиц уже отработали, на других работы еще продолжаются. «Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее наши люди получили свет», – подытожил Олег Синегубов.
Напомним, накануне энергетики Харьковщины вернули свет в село Норцовка Изюмского района, где электроснабжения не было с 10 марта прошлого года. На этой территории оккупанты почти полностью уничтожили все линии электропередач, а сама территория была заминирована. Также в ближайших планах энергетиков Харьковщины – вернуть свет в села Первомайское, Берестянки, Волвенково и Мирная Долина.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На деоккупированных территориях Чугуевского района Харьковщины завершают работы по разминированию и восстановлению полностью уничтоженных оккупантами линий высоковольтных передач, что позволит вернуть электроэнергию для 1500 человек сразу в трех населенных пунктах".