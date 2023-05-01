Синєгубов розповів, як відновлюють ЛЕП на Харківщині (відео)

На деокупованих територіях Чугуївського району Харківщини завершують роботи з розмінування та відновлення повністю знищених окупантами ліній високовольтних передач, що дозволить повернути електроенергію для 1500 людей одразу в трьох населених пунктах.

Про це, під час інспектування відновлювальних робіт в с. Гракове заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, під час активних бойових дій поблизу населених пунктів Гракове, Степове та Мосьпанове лінії електропередач були знищені на 80%, а місцями вщент. Зараз піротехнічні підрозділи ДСНС та фахівці “Харківобленерго” спільно працюють над відновленням.

“Найближчим часом плануємо підключити близько 1500 споживачів. Очікуємо, що з появою електроенергії у ці населені пункти повертатимуться місцеві жителі”, – зазначив Олег Синєгубов.

Також він додав, що Харківська ОВА буде допомагати мешканцям цих населених пунктів у відновленні пошкоджених ворогом будинків.

Як зазначають електрики, найскладніші ділянки роботи – відновити лінії, що проходять полями та лісопосадками, особливо там, де колись були позиції окупантів. Такі ділянки вимагають ретельного розмінування за допомогою спецтехніки – машин для розмінування “Божена” та Armtrac.

Крім того, на більшості ділянок доводиться тягти абсолютно нові дроти, бо пошкоджені не підлягають відновленню. Загалом аби повністю завершити роботи та подати світло до осель, електрикам необхідно відновити більше кілометра високовольтної лінії.

Зараз енергетики завершують відновлення ліній високовольтних електропередач та перевіряють підключення будинків до мережі. Частину вулиць вже відпрацювали, на інших роботи ще тривають. “Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше наші люди отримали світло”, – підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні енергетики Харківщини повернули світло в село Норцівка Ізюмського району, де електропостачання не було від 10 березня минулого року. На цій території окупанти майже повністю знищили усі лінії електропередач, а сама територія була замінована. Також у найближчих планах енергетиків Харківщини – повернути світло до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.