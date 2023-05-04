За сутки на Харьковщине пострадавших от обстрелов нет — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреливала приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
«Вчера враг обстрелял с. Копанки в Изюмском районе. Без пострадавших и масштабных разрушений. В с. Бочковое Чугуевского района вражеским обстрелом повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В результате обстрела с. Ольховатка Купянского района повреждено частное домовладение. Также под огнем врага находились населенные пункты Волчанск, Стрелечья, Двуречная, Лиман Первый и другие. Пострадавших среди гражданского населения за сутки не было», — написал Синегубов в telegram.
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При этом он напомнил, что в регионе продолжают подрываться на минах мирные жители. 3 мая пострадал тракторист в Барвенковской громаде. За сутки в регионе, по данным Синегубова, саперы обследовали 14 га территории.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреливала приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов".