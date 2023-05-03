На противотанковой мине подорвался тракторист в Харьковской области — ГСЧС
В Изюмском районе тракторист получил многочисленные повреждения, взорвавшись на мини, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Трактор подорвался около 15:00 на оставленном оккупантами взрывном устройстве. Двигаясь по грунтовой дороге в поле за пределами села Погоновка Барвенковской общины, трактор попал на противотанковую мину. В результате взрыва 58-летний тракторист получил многочисленные ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Также был поврежден другой проезжавший мимо трактор.
«Продолжается расследование. Одного отправили в больницу, другого будто бы не госпитализировали, мимо проезжавшего», — рассказал в комментарии «Суспільне Харків» глава Барвинковской громады Александр Бало.
«Это работают на полях со стороны Славянска, но почему они заехали между посадками — это же человеческий фактор. Поля там чистые. Предупреждали, я собирал руководителей, предупреждали, что между посадками и в посадки не заезжать, но опять же срабатывает человеческий фактор . Последний случай был месяц назад», — говорит Бало.
Читайте также: Разминируют тракторами и донатят на ВСУ: как работают аграрии Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «На противотанковой мине подорвался тракторист в Харьковской области — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 18:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе тракторист получил многочисленные повреждения, взорвавшись на мини, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".