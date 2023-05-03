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На противотанковой мине подорвался тракторист в Харьковской области — ГСЧС

Происшествия 18:10   03.05.2023
Оксана Якушко
На противотанковой мине подорвался тракторист в Харьковской области — ГСЧС

В Изюмском районе тракторист получил многочисленные повреждения, взорвавшись на мини, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Трактор подорвался около 15:00 на оставленном оккупантами взрывном устройстве. Двигаясь по грунтовой дороге в поле за пределами села Погоновка Барвенковской общины, трактор попал на противотанковую мину. В результате взрыва 58-летний тракторист получил многочисленные ранения. Сейчас медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Также был поврежден другой проезжавший мимо трактор.

«Продолжается расследование. Одного отправили в больницу, другого будто бы не госпитализировали, мимо проезжавшего», — рассказал в комментарии «Суспільне Харків» глава Барвинковской громады Александр Бало.

«Это работают на полях со стороны Славянска, но почему они заехали между посадками — это же человеческий фактор. Поля там чистые. Предупреждали, я собирал руководителей, предупреждали, что между посадками и в посадки не заезжать, но опять же срабатывает человеческий фактор . Последний случай был месяц назад», — говорит Бало.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 18:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе тракторист получил многочисленные повреждения, взорвавшись на мини, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".