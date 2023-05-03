На протитанковій міні підірвався тракторист на Харківщині – ДСНС

В Ізюмському районі тракторист отримав численні ушкодження, підірвавшись на міні, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Трактор підірвався близько 15:00 на залишеному окупантами вибуховому пристрої. Рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами села Погонівка Барвінківської громади, трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист отримав численні поранення. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Також був пошкоджений інший трактор, що проїжджав повз.

“Триває розслідування. Одного відправили до лікарні, іншого ніби не ушпиталили, який повз проїжджав”, – розповів у коментарі “Суспільне Харків” голова Барвінківської громади Олександр Бало.

“Це працюють на полях з боку Слов’янська, але чого вони заїхали між посадками — це ж людський фактор. Поля там чисті. Попереджали, я збирав керівників, попереджували, що між посадками та у посадки не заїжджати, але знову ж спрацьовує людський фактор. Останній випадок був місяць тому, було тихо”, — говорить Бало.